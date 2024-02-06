Військовий зазначив, що Горлівка - це житлові масиви і ворог там міцно засів.

Боєць 109-го батальону ЗСУ Єгор Фірсов розповів про ситуацію в районі Горлівки та перспективи звільнення від росіян цього українського міста на Донбасі.

"Є території, які ми безпосередньо бачимо - і Авдіївку, і Горлівку. Це наша зона відповідальності в тому числі. Там (біля Горлівки – ред.) є просування певні, знову ж таки, нехай це як коментує Генштаб, речники і всі, хто уповноважені це робити. Ось там звичайно трошки легша ситуація, можливо, навіть не трошки, тому що такого скупчення ворожих сил немає, немає стільки техніки, немає стільки піхоти. Не так працює авіація, хоча по району постійно прилітають знову ж таки авіабомби", - сказав він в ефірі.

Військовий зазначив, що Горлівка - це житлові масиви і ворог міцно засів, тому що там промислові об'єкти і багато всіляких підвалів.

"Там важко досить вибивати ворога і буде важко це робити у надалі. Горлівка сама по собі знаходиться на висоті, тобто висоти брати також важче", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупати не знижують інтенсивність штурмів Авдіївки на Донеччині, адже мають задачу захопити місто до президентських виборів у РФ у березні. Про це заявили офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький та майор запасу Олексій Гетьман.

Він зазначив, що окупаційна армія не шкодує людей, проте наразі втрати на Авдіївському фронті даються взнаки, українські військові бачать панічні настрої серед російських солдатів.

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