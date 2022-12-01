До 29 років окупант так і не дожив.

Українські воїни продовжують "денацифіковувати" російських окупантів. 25 листопада було ліквідовано чергового "мобіка" Івана Калазімова.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе з посиланням на некролог, ліквідований загарбник мешкав в Ульянівській області. Повернувся зі строкової служби, одружився, працював трактористом та виховував доньку.

"Ванька після строчки жив-не тужив у рідному селі, де працював трактористом. 23 вересня Ваньку призвали за частковою могілізацією", - розповів експерт.

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Загарбник один день не дожив до дня народження. У нього залишилася вагітна дружина та донька.

Мобілізація в Росії

Раніше аналітики ISW відзначили, що погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір. У РФ наростає невдоволення в суспільстві - "мобіки" нарікають, що їх не годують і кидають без нічого на передову.

Військовий експерт Денис Попович прогнозує, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

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