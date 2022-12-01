Ворог втратив чимало техніки.

Захисники України ліквідували нову "порцію" окупантів. Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати Росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабну війну.

Так, країна-агресорка вже втратила орієнтовно 89 тисяч 440 осіб. Окрім цього, на сторінці Генштабу у Facebook йдеться про те, скільки техніки ворога знищили ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.12 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2915 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од,

артилерійських систем – 1904 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Війна РФ проти України: ситуація на фронті

Як вже повідомляв УНІАН, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута. Російські війська готуються до оборони в районі Володимирівки.

У Запорізькій та Херсонській областях рашисти вивозять поранених та ховаються у лісосмугах. Окрім цього, росіяни продовжують основний наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також стало відомо, що Росія готує новий масований удар по Україні. На це вказують супутникові знімки.

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