Захисники України ліквідували нову "порцію" окупантів. Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати Росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабну війну.
Так, країна-агресорка вже втратила орієнтовно 89 тисяч 440 осіб. Окрім цього, на сторінці Генштабу у Facebook йдеться про те, скільки техніки ворога знищили ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2915 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од,
- артилерійських систем – 1904 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Війна РФ проти України: ситуація на фронті
Як вже повідомляв УНІАН, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута. Російські війська готуються до оборони в районі Володимирівки.
У Запорізькій та Херсонській областях рашисти вивозять поранених та ховаються у лісосмугах. Окрім цього, росіяни продовжують основний наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Також стало відомо, що Росія готує новий масований удар по Україні. На це вказують супутникові знімки.