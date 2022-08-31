Загиблих може бути більше. У мережі випадково "злили" інформацію про 18 ліквідованих росгвардійців.

Російська служба ВВС підтвердила загибель щонайменше 10 спецназівців елітного загону Росгвардії "Меркурій" зі Смоленська.

Про це йдеться у Telegram ВВС.

28 липня ветеранська організація "Братство крапових беретів-Пенза" опублікувала відео загону спецназу "Меркурій". На кадрах показали 18 світлин спецназівців з темними стрічками, поряд лежать дві гвоздики.

Відео дня:

Днем раніше українські ЗМІ повідомили про артобстріл розташування "Меркурія" в Харківській області, під час якого загін, ймовірно, зазнав втрат.

Зіставляючи ці фотографії з даними у відкритих джерелах, ВВС вдалося підтвердити імена 10 загиблих спецназівців, зокрема:

майора Віктора Слушкина;

старшого прапорщика Павла Степаненка;

сержанта Максима Трегубенка;

єфрейтора Ярослава Сіма.

Деякі з них загинули ще у травні, а кілька людей за один день – 19 липня 2022 року.

Як зазначає ВВС, у випадку лейтенанта Микити Цвіренка є інформація, що він потрапив на службу до підрозділу спецназу Росгвардії, але не уточнювалося у якому місті. У 2021-2022 роках Цвіренко заявлявся на змаганнях з футболу та спортивному орієнтуванню у Смоленську, де базується загін "Меркурій". Його фотографія та дата народження збігаються з опублікованим зображенням загиблого офіцера.

За даними публікацій, разом із Цвіренком загинув старший лейтенант того ж підрозділу Анатолій Єжов.

Фотографії восьми з 18 спецназівців (тобто 40% ймовірних загиблих з "Меркурію") впізнати поки що не вдалося.

"Це збігається з тенденцією, яку ми спостерігаємо на цвинтарях у різних населених пунктах Росії. Вивчаючи похорон військових, загиблих після 24 лютого 2022 року, ми виявляємо тих, про кого говорили публічно, а також ще 40-60% похованих солдатів і офіцерів, про загибель яких не повідомляли ні влада, ні місцеві журналісти, ні родичі в соцмережах", - зазначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ліквідовано 350 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали близько 47 тис. 900 ліквідованого особового складу.

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