Пізніше повідомили, що затримали також "порушника пропускного режиму", якого назвали "посібником ЗСУ".

Росгвардія заявила про затримання співробітників Запорізької АЕС. Вони нібито передавали ЗСУ інформацію про те, де на території станції розташовуються техніка та особовий склад окупантів.

Про це повідомляється в прес-службі Росгвардии.

Пізніше загарбники також затримали нібито "порушника пропускного режиму", якого в заяві називають "посібником ЗСУ, що передавав координати пересування колон російської техніки".

Поки невідомо, чи є "порушник" одним з працівників ЗАЕС або ж це інша людина.

Як випливає із заяви російського відомства, дії затриманих нібито становили загрозу безпеці Запорізької АЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, через обстріли Енергодара 22 серпня був поранений працівник Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації.

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