Також у ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки.

В напрямку Старомайорське Сили оборони мали успіх. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз наші воїни закріплюються там на досягнутих рубежах.

"Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - повідомив Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Він наголосив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут: "В ході ведення Силами оборони наступально - штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", - повідомив речник Генштабу.

За його словам, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

ЗСУ провели нові бойові зіткнення з окупантами - головне від Генштабу

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень по всьому фронту.

Російські окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області, біля Тернів, Вільшаної та Кислівки на Куп’янському напрямку, а також в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Також ворог вів артилерійський вогонь по багатьох населених пунктах в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: