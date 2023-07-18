Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі Богданівки на Бахмутському напрямку.

На лінії фронту за поточну добу відбулося майже 20 бойових зіткнень з російськими загарбницькими військами. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень", - йдеться уз веденні.

У цьому зв'язку, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

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Також, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині.

При цьому, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Крім того, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Ворог завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області, а також здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

ОНОВЛЕНО 19:34. Водночас, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. "Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці", - наголосила Маляр.

Крім того, вона зазначила, що на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ.

"На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем", - заявила Маляр.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби ЗСУ проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляє Інститут вивчення війни, досягли обмежених успіхів.

У зоні посиленої уваги - важкі бої за населений пункт Старомайорське. Тут перевага на українському боці, йдеться про тактичний успіх.

Щоб якось "збити градус" наступу ЗСУ, росіяни перекинули на Куп'янський напрямок додаткові сили. Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог намагається перехопити ініціативу, атакує позиції захисників. Декілька тижнів поспіль цей напрямок є для противника пріоритетним в спробах прорвати оборону ЗСУ.

Водночас Збройні сили потроху охоплюють противника з півдня і півночі від міста-фортеці і контролюють деякі позиції в самому Бахмуті, констатував експерт Олександр Коваленко.

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