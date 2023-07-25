Минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень по всьому фронту.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що на фронті минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень, ворожі атаки відбиті.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

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За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, успішно відбито атаки російських військ в районі Первомайського, незважаючи на щільний вогонь авіації та артилерії противника. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського, під артилерійський обстріл потрапили понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

В Генштабі повідомили, що на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області, обстріляв понад 10 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Російські окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області, біля Тернів, Вільшаної та Кислівки на Куп’янському напрямку, а також в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Також ворог вів артилерійський вогонь по багатьох населених пунтках в Україні.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що Сили оборони вже звільнили близько 45% територій, які раніше окупувала Росія.

За даними Американського центру вивчення війни, є три причини повільного контраступу Сил оборони. Зокрема, ворог добре підготував обороннні позиції - масивні мінні поля та ешелоновані польові укріплення.

Крім того, Сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги у повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Українське командування, на відміну від російського, оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок повільнішого просування.

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