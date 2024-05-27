Загиблих у гіпермаркеті в Харкові може бути 18.

У зруйнованому росіянами гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові вночі знайшли ще одне тіло, пошукові роботи та ідентифікація жертв тривають. Про це повідомив керівник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п'ятнадцять. Також триває і робота в лабораторії - протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла", - заявив він.

Водночас, речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Радіо Свобода заявив, що загиблих у гіпермаркеті в Харкові може бути 18, ідентифікація ускладнюється наслідками пожежі.

Відео дня

За його словами, нині точно встановлено особи 11 людей, ще сім заяв до правоохоронців надійшло від родичів. Він додав, що територія магазину дуже велика, а від деяких тіл майже нічого не залишилося.

"Всього станом на зараз імовірними загиблими є близько 18 осіб. Тобто це 11 тіл, які знайшли, та 7 заяв, які залишаються", - сказав Чубенко.

Крім того, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина.

"Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. Дві людини перебувають у реанімації у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - заявив очільник ОВА.

Удар по "Епіцентру" в Харкові - деталі

Російські війська вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" у Харкові вдень 25 травня авіабомбами УМПБ Д-30. Того дня була інформація про двох загиблих і 11 поранених. Мер Харкова Терехов повідомив, що є велика кількість людей зниклих безвісти і багато поранених. Судячи з усього, удар завдавали саме по торговому центру, де перебувало багато людей.

26 травня Харківська обласна прокуратура оприлюднила оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові. У своєму Telegram-каналі відомство також оприлюднило кадри з камер спостереження.

В прокуратурі заявили, що встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Вас також можуть зацікавити новини: