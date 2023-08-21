На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог "зализує рани" і перегруповується.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Збройними силами України біля Бахмута було звільнено ще 3 квадратних кілометри територій.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, зауваживши, що на сході України точаться важкі бої: "Там основні напрямки наступу ворога", - сказала Маляр.

Також вона заявила, що ЗСУ мають успіх на південному фланзі довкола Бахмута.

Відео дня

"Минулого тижня у нас теж є просування. Станом на зараз це 3 квадратних кілометри ще звільнено. І разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометри довкола Бахмута", - заявила вона.

Водночас по північному флангу довкола міста ворог намагається вибити із ключових панівних висот українські війська.

"Ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута, і вони не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати саме по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там ідуть теж гарячі", - розповіла Маляр.

На Куп’янському напрямку ситуація складна: "Ворог, в тому числі, обстрілює і Куп’янськ. Бої тривають. Наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір", - вказала заступниця міністра.

Вона зауважила, що і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках армія РФ не полишає спроб рухатися вперед.

"Зараз просто відбувається перегрупування і він (ворог - УНІАН) додатково підтягує туди сили... І якщо так можна висловитися, в останні два тижні там була активізація. І настільки потужно Збройні сили зупиняли ворога, що зараз він просто зализує рани", - сказала Маляр.

Так, пояснила вона, через це активність окупантів дещо спала, але це не означає, що вони її не продовжать. Заступниця міністра також додала, що усі ворожі атаки на Куп’янському напрямку минулого тижня закінчилися поразкою росіян. Тому вони не мають там просувань.

Крім того, говорячи про Авдіївський та Мар’їнський напрямки, Маляр зауважила, що ворог намагається безуспішно оточити Авдіївку. Мар’їнку він так само не може взяти під контроль.

Маляр також нагадала про звільнення Урожайного і зауважила, що ворог намагається повернути там собі втрачені позиції.

"Протягом минулого тижня там відбувалися бої за те, щоб залишитися на тих самих позиціях", - розповіла заступниця міністра.

Генштаб уточнив оперативну ситуацію на фронті 21 серпня

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 21 серпня, Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано понад 25 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися просунутися поблизу Курдюмівки Донецької області. А на Куп’янському ворог безуспішно атакував поблизу села Синьківка Харківської області. Успіху ці атаки не мали.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії загарбників в районі Мар’їнки.

Вас також можуть зацікавити новини: