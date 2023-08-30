Збройні сили мають успіхи у просуванні на двох ділянках у Запорізькій області.
Про це сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні медійного майданчику Сил оборони Military Media Center.
Зокрема, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
"На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.
Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".
Окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.