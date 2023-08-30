Українські війська продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Збройні сили мають успіхи у просуванні на двох ділянках у Запорізькій області.

Про це сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні медійного майданчику Сил оборони Military Media Center.

Зокрема, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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"На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

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