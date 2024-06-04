Серед поранених - 1-місячний хлопчик та 17-річний юнак.

Сьогодні зранку окупанти атакували Дніпро ракетами, тг-канали повідомляли про вибухи у місті.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили 2 ракети, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

"Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав голова ОВА.

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Також, за його словами, постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Голова ОВА додав, що внаслідок удару пошкоджено півтора десятки авто та вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Російські атаки по Україні - що відомо

1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Лиману Донецької області. Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.

У Харкові у ніч на 31 травня був вибух. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі виникла пожежа. Окупанти кілька разів били в одне й те ж саме місце. Внаслідок удару загинули 8 осіб та 26 постраждали.

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