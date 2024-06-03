Вона вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору.

Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ціль було уражено однією з новітніх розробок. Про це ССО повідомили в Telegram.

Зазначається, що ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

"Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО", - поінформували військові.

Оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

Робота ССО по знищенню техніки РФ

Раніше оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян. Зокрема, три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили в травні. По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій.

Крім того, військові Третьої штурмової бригади знищили важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру у Харківській області. Ворожу гармату засікли з неба й здійснили ураження ударним дроном. Після дорозвідки виконали контрольні влучання та повторно вдарили її з FPV. Ця потужна установка була призначена для розбиття найбільш міцних фортифікаційних укріплень, укриттів, і здатна вражати тактичними ядерними боєприпасами.

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