Лінія фронту від Херсона недалеко.

Наразі у Херсоні діють диверсійно-розвідувальні групи, які займаються ліквідацією колаборантів і окупантів.

Про це розповів військовий експерт, пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Військовий підкреслив, що лінія фронту від Херсона недалеко, тому будь-яка ДРГ може зайти і відпрацювати практично будь-яку мету.

Відео дня:

"Такі групи можуть заходити в Херсон і, найімовірніше, зайшли. Вони можуть там базуватися, Херсон - велике місто. Війська такого рівня, розвідники, - це їхня робота. Колаборанти і окупанти будуть погано почуватися ще до того, як підійде фронт до Херсона", - зазначив Світан.

На питання, коли ЗСУ можуть звільнити сам Херсон, полковник відповів: "Виходячи з тих дій, які відбуваються останнім часом, виходячи з кількості допомоги боєприпасів від натівських партнерів, можна говорити, що фронт може підійти до Херсона протягом декількох тижнів".

"І протягом місяця, якщо не збідніє рука того. хто дає, можна буде говорити про знищення правобережного угруповання росіян в Херсонській області", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: