Росіяни кидають в бій регулярну армію і свої штурмові групи "Шторм Z", де багато в’язнів.

За останні чотири дні на Сватівщині була важка ситуація, оскільки російські окупанти намагалися просунутися з районів Кармазинівки і Куземівки на Новоселівське та Новоєгорівку.

Про це повідомив керівник луганської обласної військової адміністрації Артем Лигосор. "Ворог намагався просуватися, застосовував дуже потужно артилерію і наземні групи "Шторм Z". Вони намагались атакувати. Також регулярні війська кидали. Але наші хлопці втримали цей удар і тримаються на наших позиціях та наносять ураження ворогу", - зазначив він. За його словами, окупанти намагаються прорватися на Луганський і Харківський напрямок.

Лисогор підкреслив, що важка ситуація була й на інших ділянках фронту. Ворог продовжує атакувати й Білогорівку. "Там штурми не припиняються ані на хвилину. Ворог розуміє, що наземними спробами наші позиції важко взяти, тому застосовують там, переважно, артилерію та авіацію", - додав він. За його словами, воїни Сил оборони тримаються попри сильний натиск ворога.

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За його словами, важка ситуація біля Кремінної, але українські бійці утримують позиції.

Ситуація на Луганщині

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Луганщині окупанти мають великі втрати. У Сватовому Луганської області морг переповнений тілами загиблих російських окупантів і у місті стоїть нестерпний трупний запах. Окупанти через зростання своїх втрат фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

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