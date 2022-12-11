У ЗСУ нагадали, що аби зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українців, РФ постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації.

ЗСУ назвали п'ять головних наративів, якими Росія "виправдовує" свій напад на Україну.

На facebook-сторінці у відомстві наголосили, що наративи РФ розраховані на російську та проросійську аудиторію, а їхнє повторювання створює ілюзію правдивості та використовується агентами Кремля у світі.

По-перше, Росія стверджує, що "спецоперація" в Україні запобігла "великій світовій війні". Крім того, пропагандисти стверджують, що війна є відповіддю на постійне розширення НАТО та зростання загрози для самої РФ.

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Третє "виправдання" стосується гібридної війни, яку нібито ведуть США та Захід проти РФ в Україні. Також росіяни намагаються виставити Росію жертвою, а НАТО - агресором.

Останній російський наратив обумовлюється начебто тим, що Україна є територією Росії і була створена Леніном в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.

У ЗСУ наголосили, що аби зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, Росія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати так званий образ "нового ворога для світового миру і безпеки".

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні перевищили позначку 94 тисячі чоловік особового складу. За добу бійці ЗСУ ліквідували 380 супротивників. Вони також знищили понад 20 одиниць різноманітної ворожої техніки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна Росії проти України вже затягнулася. За його словами, Путін тепер хоче вести війну на виснаження.

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