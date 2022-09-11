Вони вийдуть на всі ділянки кордону нашої країни.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українські військовослужбовці вийдуть на всі ділянки кордону нашої країни.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни - за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося. Але найважливіше, а тому найважче - попереду", - зазначив глава держави.

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Він зауважив, що українські військовослужбовці героїчно стримали ворога, а тепер "не стримують себе і женуть окупанта на півночі, півдні і сході - на усіх напрямках, але рухаючись лише за одним - вперед і до перемоги".

Зеленський зазначив, що сьогодні дії українських воїнів на півночі, півдні та сході України "бачать і відзначають всі".

"Світ у захваті, ворог - у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас. Це непростий шлях до перемоги. Але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п'яти окупанта. Вони назвуть це "жестами доброї волі". Ми назвемо це перемогою", - наголосив президент.

Нагадаємо, що станом на 11 вересня українські захисники звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

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