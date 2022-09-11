Захисники звільнили значну частину Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів.

Українські захисники звільнили уже близько 40 населених пунктів Харківської області, які були під російською окупацією.

Про це в інтерв’ю виданню "Думка" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Журналісти зауважують, що розмову записували у переддень 200-ї доби протистояння російській навалі.

За даними Синєгубова, можна вже говорити про звільнення "значної частини" наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів.

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"Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району", - сказав він.

Ці населені пункти визначаються вже десятками, додав Синєгубов.

"На сьогоднішній час ми можемо говорити десь приблизно про 40, але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває", - відповів голова ОВА.

При цьому російські війська постійно намагаються атакувати й прорвати позиції ЗСУ на півночі й північно-східному напрямку з усіх видів озброєння: "Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях".

"Враховуючи військову обстановку і той стан на фронті, який я зараз озвучив, ворог не перестає, на жаль, фактично тероризувати місцеве населення, наносити удари по місту Харкову", - підсумував Синєгубов.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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