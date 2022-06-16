Частина українських військових знаходиться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона.

На Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live". Українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

"У Херсонській області наші війська вже створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця. Цей плацдарм завдовжки від 50 до 80 кілометрів", - розповів Арестович.

Він додав, що частина українських військових знаходиться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона. При цьому подальший наступ може зайняти велику кількість часу.

Українська армія успішно контратакує окупантів на Херсонщині. Сили оборони України відкрили 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона.

Так, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

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