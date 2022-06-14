ЗСУ просить мешканців Херсону почекати ще зовсім трошки!

Херсон знаходиться в окупації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня мирні жителі міста проходять справжні випробування, буквально виживаючи через знущання і нелюдське ставлення рашистів. Тому щодня кожен херсонець чекає визволення.

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відеозвернення українського військового. Захисник повідомив, що ЗСУ знаходяться вже за 10 кілометрів від Херсона і скоро прийдуть його звільняти.

"Хочу звернутися до жителів Херсону – ми вже близько, 10 кілометрів від Херсону, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав воїн.

Нагадаємо, як повідомляв радник голови Офісу президента Олексій Арестович, українські захисники перебувають за 18 кілометрів від окупованого росіянами Херсона та успішно б'ють артилерією по скупченнях противника на південному напрямку.

"На Херсонському напрямку їм (окупантам - УНІАН) добре "вломили" нашою артилерією, а на запорізькому вони їхали, їхали, їхали, але не доїхали, тому що їм влупили", – заявив Арестович.

11 червня стало відомо, що ЗСУ ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Зазначимо, за даними Генштабу станом на ранок 14 червня, на Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім напередодні розказував, як ЗСУ звільнятимуть Херсонську область від окупантів, і наголосив, що що українці не будуть ризикувати своїми людьми.

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