Селище Таврійське відбите і повністю перебуває під контролем України.

Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської ради у Facebook

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що селище Таврійське відбите і повністю перебуває під контролем України.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини. За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.

Також керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж заявив, що в міру надходження західної зброї ЗСУ зможуть просуватися ще активніше і вести не тактичний, а стратегічний наступ, в тому числі і в Херсонський і Запорізькій областях.

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