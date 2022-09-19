Вбито 29 російських окупантів, знищено три гаубиці, командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

У Благодатному і Херсоні українські захисники знищили два склади з боєприпасами окупантів, а у Новій Каховці нанесли удар по понтонній переправі .

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь", інформуючи про поточну оперативну обстановка на півдні України за вчорашній день.

"Обстановка на південнобузькому напрямку, в нашій операційній зоні залишається напруженою із потужною динамікою, але контролюється Силами оборони. Наші підрозділи продовжують відбиття атак противника в районі Правдиного та закріплюють тактичне положення на інших ділянках фронту. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань, тим часом надаючи перевагу дистанційним заходам впливу", - сказано в повідомленні.

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В ОК "Південь" зазначають, що нашою авіацією нанесено 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. При цьому повідомляють, що ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці.

"Наразі підтверджено, що ворога стало менше на 29 рашистів, 2 самохідні і одну звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.В Благодатному і Херсоні знищено два склади з боєприпасами окупантів", - сказано в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначають, що протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли наших позицій, нанесено 8 авіаційних та 1 ракетний удар, в тому числі і по цивільних територіальних громадах вздовж лінії фронту. Зокрема, по обіді ворог реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією обстрілював Нікопольський район.

Інфраструктурі громад, зокрема Покровській та Червоногригорівській, завдано суттєвих ушкоджень та руйнувань. Загинуло дві та поранено три цивільних особи.

"В Покровській громаді внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі - горіли трава та ангар для човнів, одна людина загинула", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в Червоногригорівській громаді загинув літній чоловік, зруйновано майже три десятки житлових будинків, понад 10 господарчих споруд, дві автівки, автобусну зупинку, кілька ліній електропередач і газогонів, сонячну електростанцію з понад 320 сонячних панелей.

Також ворогом обстріляно Нікополь, обійшлося без жертв.

"По Березнегувацькій громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі "Смерчу". Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються", - повідомляє ОК "Південь".

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що окупанти готують провокації в Херсоні.

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