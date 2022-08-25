Склади з боєприпасами – це одні з пріоритетних цілей для української артилерії, оскільки це запаси, які ворог планував би використати проти ЗСУ.

На цьому тижні знищено вже сім складів боєприпасів окупантів.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Склади з боєприпасами (окупантів-УНІАН) є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема, і авіаційних ударів, оскільки це запаси, які ворог планував би використати проти наших підрозділів. Незважаючи на те, що вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші втручання досить точкові і абсолютно прицільно, ми все ж таки знаходимо місця нової дислокації і нову їх знищуємо. Так, цим тижнем знищено вже сім складів боєприпасів і я думаю, що це не завершення, у тижні ще є кілька днів і ми ще встигнемо", - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила на питання щодо додаткових переправ, які будують окупанти на Херсонському напрямку, щоб переправляти техніку.

"Зважаючи на те, що нами знову проведене ін'єкціонування артилерійське мосту Антонівського , зокрема, напередодні підкореговане використання Каховського мосту через ГЕС, вони розуміють що важка техніка там не пройде. Намагаючись інформаційно підтримувати імідж, вони (окупанти-УНІАН) запускають там легкові автівки для того, щоб було зрозуміло, що імітація руху там є. Але наразі рух повністю зупинено і вони намагаються налаштувати альтернативні транспортні артерії",- пояснила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти для налаштування альтернативних транспортних артерій намагаються встановити паромні переправи.

"Для цього підтягують баржі і понтони, намагаються встановити паромні переправи. Але вогньовий контроль, під яким ми тримаємо цю місцевість, він розповсюджується і на ці об’єкти. Тому, після того, як вони будуть налаштовані- знову будуть пошкоджені, це однозначно. Але те, що вони (окупанти-УНІАН) зараз намагаються робити, побоюючись того самого вогньового контролю, намагаються обережно налаштовувати альтернативні способи переправки. Але вони не відповідають тім потужностям, які їм зараз необхідні .Тобто, переправити колону важкої техніки за цими переправами або понтонами все одно не вдасться. До того ж, вони намагаються налаштовувати це в тих самих місцях, де нам дуже добре відома місцевість", - підкреслила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН , 21 серпня в ОК "Південь" повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їхніх складів боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. В результаті було знищено 75 окупантів та їхню техніку.

Сьогодні, 25 серпня в ОК "Південь" повідомили , що за минулу добу українська авіація завдала чотири удари по позиціях ворога в Херсонській області.

Ракетно-артилерійських ударів зазнав Каховський міст, а також в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ знов пошкодили Антонівській міст на Херсонщині.

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