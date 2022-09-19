У першу чергу вони розглядають заклади освіти.

Російські загарбники готують провокації на території тимчасово окупованого Херсону.

Про це у своєму Telegram-каналі написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За інформацією представників Руху Опору Південь УДА, росіяни планують звинуватити у цих провокаціях Збройні сили України.

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"Серед об'єктів, де можливі зазначені вище дії росіян, перш за все розглядаються заклади так званої освіти", - написав Братчук.

Він закликав жителів окупованого міста бути обережними.

"Окупанти цинічні, підлі, для кривавої картинки у зомбіящику готові на жертви серед мирного населення", - підкреслив речник Одеської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що 17 вересня російські загарбницькі війська заявили про проведення контртерористичної операції з виявлення "українських диверсійно-розвідувальних груп". Вони відкрили вогонь просто на вулицях Херсона.

Керівниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що це була провокація. За її словами, окупанти намагаються переконати мешканців тимчасово окупованих територій, що українська армія хоче їх "захопити".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною масштабної стрілянини стали конфлікти між загарбниками.

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