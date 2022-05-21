Армія РФ зосередила свої зусилля на поверненні позицій під Харковом.

Російські війська продовжують зазнавати втрат під Харковом, намагаючись повернутися на старі позиції.

Цього разу під вогонь ЗСУ потрапив склад боєприпасів в Ізюмському районі. Відео опубліковано 21 травня в мережі.

Як видно на відзнятих бійцями кадрах, в результаті українського удару склад боєприпасів ЗС РФ здетонував і загорівся на великій території.

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Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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