Росіяни продовжували обстрілювати Харків і його околиці, щоб відвернути ЗСУ від злагоджених наступальних дій у напрямку Росії.

Російські війська зосередили свої зусилля на поверненні позицій, зайнятих українськими військами під час контрнаступу на північ від Харкова 20 травня.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Такі зусилля, пишуть аналітики, ймовірно, зводять на "ні" атаки, спрямовані на зрив українського контрнаступу в північній частині Харківської області з наміром або виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова.

Крім того, російські сили продовжували обстрілювати Харків і його околиці, що, ймовірно, ще більше відверне увагу українських сил від злагоджених наступальних дій у напрямку кордону з Росією, вважають експерти.

На Харківському напрямку станом на 19 травня з 5 травня від російських окупантів звільнено вже 23 населених пункти.

Генштаб ЗСУ повідомляв 19 травня, що противник посилив вогневий вплив, намагається стримати наступ наших військ і вихід до державного кордону України.

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