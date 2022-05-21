Російська армія продовжує знищувати цивільні об'єкти і вбивати мирних мешканців.

Росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Поранено волонтера, який працював у гумштабі міста.

Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі, додав Гайдай.

Армія РФ відкрила вогонь по підприємству з виробництва аміаку "Азот" у Сєвєродонецьку.

"Там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд", - уточнив чиновник.

У Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Наразі бої точаться на околицях Сєвєродонецька. Загалом на фронті відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Росія кинула всі свої сили на захоплення області.

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