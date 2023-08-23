Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі у Роботиному.

ЗСУ в день державного прапора підняли синьо-жовтий стяг над селом Роботине на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляють бійці 47 окремої механізованої бригади у телеграм-каналі.

"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! І так буде всюди!", - йдеться у повідомленні.

Також бійці додали відео, зняте з дрона, на якому видно будівлю школи. У ній вибиті вікна, подекуди немає навіть стін, але на даху гордо майорить український прапор.

Відео також перепостив у своєму Телеграм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Україно, з Днем Державного Прапора!", - підписав він під відео.

Успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку

22 серпня бійці 47-ої ОМБР підтвердили, що прорвалися до села Роботине. Наразі Сили оборони України евакуюють мешканців із села, біля якого українські бійці в останні дні досягли успіхів і тепер росіяни обстрілюють цей населений пункт з артилерії.

Як зазначають експерти, Роботине було для ЗСУ найбільшою перепоною у просуванні в бік Токмака, хоча ЗСУ потрібно звільнити ще три села - Новопрокопівку, Ільченкове й Солодку Балку.

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