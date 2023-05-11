Ворог намагався під покровом ночі непомітно пересунутися на Донецькому напрямку фронту.

Збройні сили України оперативно знищили групу російських бронемашин, які намагалися під покровом ночі просунутися на Донецькому напрямку.

Магію знищення ворожої техніки показали аеророзвідники ГУР МО України у Facebook. Зазначається, що завдяки "совиному зору" розвідки, чергова дюжина "московитських" коробочок була перетворена в груду металу.

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ЗСУ знищили "штурмовий" танк РФ

Нагадаємо, що 7 травня СтратКом ЗСУ похвалився успіхами 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Хлопці підловили ворожий танк, який намагався йти на "прорив" на одній із позицій, та ефективно його знищили.

Тоді ворог також розраховував, що українська армія "недобачить" цю спробу на фронті.

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