Збройні сили України епічно ліквідували ворожий танк, який намагався йти на "штурм" на одному за напрямків фронту.
Йдеться про роботу 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, яку показав СтратКом ЗСУ.
В кадрі російський "мотлох" намагався прослизнути повз пильний погляд ЗСУ, однак ця спроба завершилася повною поразкою для росіян.
Окупанти зарядили танки Т-80БВМ дивною сумішшю
Нагадаємо, що нещодавно український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що росіяни настільки безталанно "модернізували" свої старі танки Т-80БВМ, що погіршення їхніх можливостей на фронті почало турбувати навіть росіян.
Він зазначив, що замість суміші ПВВ-5А окупанти почали використовувати дивну речовину для заряду танків, яка більше нагадає пластилін. Тому не дивно, що ворожі бойові машини так легко знищити на фронті.