Росіяни намагалися прослизнути на полі бою повз нашу армію, але це спроба закінчилася повним провалом.

Збройні сили України епічно ліквідували ворожий танк, який намагався йти на "штурм" на одному за напрямків фронту.

Йдеться про роботу 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, яку показав СтратКом ЗСУ.

В кадрі російський "мотлох" намагався прослизнути повз пильний погляд ЗСУ, однак ця спроба завершилася повною поразкою для росіян.

Відео дня

Окупанти зарядили танки Т-80БВМ дивною сумішшю

Нагадаємо, що нещодавно український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що росіяни настільки безталанно "модернізували" свої старі танки Т-80БВМ, що погіршення їхніх можливостей на фронті почало турбувати навіть росіян.

Він зазначив, що замість суміші ПВВ-5А окупанти почали використовувати дивну речовину для заряду танків, яка більше нагадає пластилін. Тому не дивно, що ворожі бойові машини так легко знищити на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: