Українська авіація упродовж доби кілька разів била по супротивнику.

Сили оборони України упродовж минулої доби ліквідували п’ять безпілотників російських загарбників різних типів.

Українські артилеристи та ракетники уразили два ворожих артилерійських підрозділи, які знаходилися на вогневій позиції, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у четвер, 11 травня, у своєму зведенні.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника… А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили… два артилерійських підрозділи на вогневій позиції…", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 11 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог на низці напрямків намагався наступати, але зазнав провалів. Зокрема, супротивник безуспішно вів наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Увечері 10 травня у Генштабі повідомляли, що за добу українська авіація завдала по супротивнику трьох ударів, а ракетникам вдалося уразити, у тому числі один ворожий склад паливно-мастильних матеріалів, станцію радіоелектронної боротьби супротивника і один зенітно-ракетний комплекс.

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