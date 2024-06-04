Українські воїни вибивають супротивника, розповів командир одного із підрозділів ЗСУ.

Триває війна в Україні, й Сили оборони продовжують вибивати окупанта з Вовчанська Харківської області.

Про це повідомив в ефірі "Київ 24" Денис Ярославський - командир підрозділу ЗСУ. "Зараз ворог контролює близько 20% міста. Він розосереджений по будівлях, підвалах. Ми його вибиваємо, у нас з'явилася зброя, яка дозволяє це зробити. Укріплення військ зараз відповідає всім нормам для утримування міста. І я сподіваюся, зараз ми маємо привід так вважати, що ми зможемо їх виштовхати їх з Вовчанська повністю. Адже зараз північ міста фактично зруйнована, немає логістичного підкріплення, і ворог вимушений відступати", – сказав Ярославський.

Військовий також додав, що головною проблемою для Сил оборони України на цьому напрямку є удари РФ КАБами та із РСЗВ. "КАБи продовжують знищувати місто, по 15-20 на добу прилітає. І ви повинні зрозуміти статистику - якщо ми зараз отримаємо не лише паритет, а й перевагу в повітрі, не зможемо перехоплювати їхні аеродроми на оперативній відстані від 100 км і більше і не зможемо перешкоджати їхнім КАБам долітати до міста, то воно буде зруйноване. Це стратегія зрозуміла - коли місто зруйноване, в ньому не залишається жодного підвалу, це випалена земля, сіра зона. Так, далі вони не пройдуть. Але нам зараз потрібно зробити все, аби перестало знищуватися КАБами місто", - додав Ярославський.

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Раніше депутат Харківської міськради Олександр Скорик повідомив, що завдяки дозволу Україні від партнерів бити по території РФ, обласний центр вже два дні не потерпає від ударів ракетами С-300.

На думку Олександра Мусієнка, Україна протягом останніх двох місяців систематично знищує російську ППО, адже найближчим часом має отримати від партнерів перші літаки F-16.

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