Уражено 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також зенітно-ракетні комплекси росіян, засоби РЕБ, склади боєприпасів тощо.

Цієї доби українські військові завдали чергових ударів по ворогу. Зокрема, ліквідовано російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, пункти управління, засоби радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетні комплекси.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, цієї доби українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Крім того, ракетні війська та артилерія протягом доби уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв'язку окупантів.

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Водночас, впродовж доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони "Shahed-136/131". Українська протиповітряна оборона знищила три дрони-камікадзе.

Також росіяни завдали 44 авіаційних удари та здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок атак зруйнована інфраструктури та постраждали цивільні.

Війна в Україні - втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 222 тис. 650 своїх військових та десятки тисяч одиниць техніки й озброєння. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано близько 650 російських окупантів.

Незважаючи на значні втрати, росіяни продовжують стягувати основні сили на східний фронт та здійснювати спроби наступів й атак, які українські військові успішно відбивають.

Українській військові знищили впливового російського офіцера на Бахмутському напрямку.

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