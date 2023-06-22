Ліквідувати ворожого війсьвого вдалося кілька днів тому.

Українській військові знищили впливового російського офіцера на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив командир взводу снайперів "Привид Бахмута" президентської бригади Олександр, позивний "Привид".

"Кілька днів тому знищили дуже впливового офіцера тому, що багато кіпішу наробили. В принципі, пріоритетні цілі - це наше. 380 метрів - це мінімальна дистанція, з якої ми працюємо", - розказав він.

Військовий додав, що наразі є дуже велика кількість перешкод, тому снайперам доводиться "вилазити" на дуже короткі дистанції. Середня дистанція для роботи - 1200-1500 метрів. "Це нормальна дистанція, з якої вони вільно працюють",- зауважив він.

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За словами військового, найдальша дистанція, з якої працювали снайпери його бригади - 2400 метрів.

Втрати Росії в Україні - останні дані

За минулу добу українські захисники знищили 650 російських загарбників. Таким чином, за останніми даними, бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають близько 222650 осіб.

Також РФ втратила понад 4 тисячі танків, майже 4 тисячі артилерійських систем та 314 літаків.

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