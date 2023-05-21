Не дивлячись на шалені спроби ворога взяти Бахмут під свій повний контроль, наші оборонці просунулись на деяких ділянках. Зокрема, за останню добу наші захисники мали просування у районі 200 метрів.

ЗСУ утримують будівлі у південно-західній частині Бахмута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Наші оборонці тримають декілька будівель та фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста. Там, де ризик втрат є меншим, наші підрозділи намагаються просуватись, контратакуючи противника. Зокрема за останню добу по деяких ділянках було просування в районі 200 метрів", - повідомив Череватий.

Він зазначив, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупантів і вони все ще намагаються взяти місто під свій повний контроль.

Битва за Бахмут - деталі

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення міста Бахмут Донецької області. Днем пізніше Міноборони РФ також відзвітувало про взяття міста під свій повний контроль.

У Міністерстві оборони України заперечили втрату міста. Заступниця голови міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ситуація у місті критична і тривають важкі бої.

Під час брифінгу в Японії президент України Володимир Зеленський також заперечив захоплення Бахмута, зазначивши, що українські військові перебувають у місті.

Вас також можуть зацікавити новини: