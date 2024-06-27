По рубежу Глибоке і Лук’янці поодинокі окупанти збирають свої поранених.

У Вовчанську (Харківська область) тривають бойові дії, ситуація мінлива, заблоковані окупанти мають здатися в полон або загинути. Про це сказав представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що минулої доби ворог нарощував темпи наступальних дій на Харківському напрямку, шукав шляхи, аби вклинитися в нашу оборону та здійснював спроби вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. "За участю штурмових загонів 153 танкового полку, 47 танкової дивізії ворог намагався вести наступальні дії в житловій забудові міста Вовчанськ, але був відкинутий", - наголосив Саранцев.

За його словами, у Вовчанську тривають бойові зіткнення, ситуація дуже мінлива.

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"Що стосується ситуації з російськими підрозділами на агрегатному заводі, то я волів би, щоб ми припинили створювати цей міф мучеників Вовчанська, оскільки ми тільки сприяємо героїзації тих окупантів, які там перебувають. В них наразі є три варіанти дій: здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом божим. У реалізації всіх трьох варіантів ми готові максимально сприяти", - сказав Саранцев.

Він також розповів, що по рубежу населених пунктів Глибоке та Лук’янці спостерігається поодиноке переміщення особового складу окупантів з метою евакуації поранених та поповнення матеріально - технічних засобів.

Представник відділу комунікацій ОТУ "Харків" зазначив, що протягом минулої доби відбулося 12 бойових зіткнень, ворог наніс, зокрема, 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів, здійснив 21 удар дронами-камікадзе.

Окупанти у Вовчанську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти потрапили в оточення на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

За даними росіян, окупанти ще з 13 червня безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих.

Вчора, 26 червня, речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Повх, відповідаючи на запитання щодо того, що відомо про агрегатний завод, і чи дійсно на ньому залишаються російські військові, до яких немає доступу, сказав: "Цей анклав залишається заблокований Силами оборони України".

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