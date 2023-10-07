Знищено ще понад 300 російських бойовиків та 52 одиниці їхньої військової техніки.

На Таврійському напрямку українським захисникам та захисницям вдалося просунутися північніше Копанів та Новопрокопівки.

На цьому напрямку втрати ворога різко зросли, зокрема вдалося знищити реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган", повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії на Таврійському напрямку виконали 1 тис. 265 вогневих завдань. В результаті вдалося ліквідувати 338 російських загарбників.

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Також ЗСУ знищили 52 одиниці військової техніки противника. Зокрема, сім танків, сім бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, протитанковий ракетний комплекс, три безпілотники, одиниць автомобільної техніки та дві - спеціальної. Крім того, знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт росіян.

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Як повідомляв УНІАН, за добу українські військові відправили до пекла ще 610 російських терористів. Також знищено 23 танки, 20 броньованих машин, 22 одиниці артилерії тощо.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 281,7 тисяч своїх військових та понад 39,3 тисячі одиниць різноманітної техніки та озброєння.

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