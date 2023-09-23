Українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області. Про це в інтерв'ю CNN повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Генерал, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, прогнозує ще більший прорив у майбутньому.
"На лівому фланзі під Вербовим у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне - не втратити цієї ініціативи", - сказав Тарнавський.
CNN пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Втім аналіз відео з відкритих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове. Село Вербове окуповане з кінця лютого 2022.
Як проходить наступ ЗСУ на Запорізькому фронті
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва, а найбільший прорив ще попереду. Сильні осінні дощі можуть зробити землю сирою і ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, але Тарнавський каже, що українські сили пересуваються невеликими групами, в основному пішки.
Також Сили оборони України просуваються в напрямку Токмака Запорізької області, який є вузловим центром оборони російських окупаційних військ. У противника тріщить фронт. Про це днями повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж. За його словами, перекриваючи сухопутний коридор, яким РФ постачає своїм військам техніку і людей, українські військові створять умови для оточення великого угруповання ворога. Однак противник це теж розуміє.
Нагадаємо, на початку вересня міністр оборони РФ Шойгу заговорив про "напружену ситуацію" на Запорізькому напрямку. Він заявив, що "противник прилучив до бою бригади стратегічного резерву, які пройшли навчання під керівництвом західних інструкторів".