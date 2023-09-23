Українські захисники на Запорізькому напрямку продовжують наступати.

Українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області . Про це в інтерв'ю CNN повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Генерал, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

"На лівому фланзі під Вербовим у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне - не втратити цієї ініціативи", - сказав Тарнавський.

CNN пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Втім аналіз відео з відкритих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове. Село Вербове окуповане з кінця лютого 2022.

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Як проходить наступ ЗСУ на Запорізькому фронті

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва, а найбільший прорив ще попереду. Сильні осінні дощі можуть зробити землю сирою і ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, але Тарнавський каже, що українські сили пересуваються невеликими групами, в основному пішки.

Також Сили оборони України просуваються в напрямку Токмака Запорізької області, який є вузловим центром оборони російських окупаційних військ. У противника тріщить фронт. Про це днями повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж. За його словами, перекриваючи сухопутний коридор, яким РФ постачає своїм військам техніку і людей, українські військові створять умови для оточення великого угруповання ворога. Однак противник це теж розуміє.

Нагадаємо, на початку вересня міністр оборони РФ Шойгу заговорив про "напружену ситуацію" на Запорізькому напрямку . Він заявив, що "противник прилучив до бою бригади стратегічного резерву, які пройшли навчання під керівництвом західних інструкторів".