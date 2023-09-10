Знищено 72 окупантів та 27 одиниць військової техніки противника.

Збройні сили України просунулися ще близько на 1,5 км у районі Роботиного в Запорізькій області.

Про це заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 квадратних кілометра нашої української території", - сказав він.

Також він зазначив, що Сили оборони стримують атаки ворога на Мар'їнському напрямку.

"В районі Мар’їнки українські військові відбили близько 15 атак ворога. Тобто ворог не полишає спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар'їнка", - зазначив речник.

Водночас, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram заявив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад один кілометр.

За його словами, артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання.

"За останню добу втрати ворога склали 226 осіб (безповоротні - 72, поранені - 149, полон - 5). Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - зазначив Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.

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