Сінгх зазначила, що Пентагон завжди враховує втрати у вже наявній у ЗСУ техніці під час формування нових пакетів допомоги.

Пентагон не може підтвердити опубліковані напередодні західними ЗМІ дані про нібито втрату Україною 16 одиниць різних типів бронетехніки під час контрнаступу, сказала на брифінгу заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

"Що стосується повідомлень про знищення 16 машин, я бачила ці повідомлення, але не можу підтвердити частину відео і зображень, що випливають з цього. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", - висловилася представниця Пентагону.

На питання, чи планують США в разі, якщо інформація підтвердиться, допомогти Україні поповнити втрачену техніку, Сінгх зазначила, що Пентагон завжди враховує це під час формування нових пакетів допомоги.

Разом з тим вона не відповіла, чи будуть поповнені втрати у бронетехніці в співвідношенні один до одного. Сінгх нагадала, що вже днями пройде новий "Рамштайн", де обговорять поточні потреби української армії.

Втрати ЗСУ в ході контрнаступу і Рамштайн-13 - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі особисто приїдуть до Німеччини, де проведуть зустріч з військовими з групи сприяння безпеці в Україні - "Рамштайн-13".

У засіданні візьмуть участь міністри оборони і високопоставлені військові чиновники майже з 50 країн. Як уточнили в Пентагоні, на засіданні обговорюватимуть питання подальшого надання Україні коштів для захисту своєї території.

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 мільйонів, куди увійдуть, зокрема, 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker.

Цей анонс збігся з інформацією, що надходить, про втрату Україною в боях перших Leopard і Bradley. Повідомлялося, що колона 47-ї бригади ЗСУ зазнала поразки через раннє виявлення засобами аеророзвідки ворога. Попередньо, Україна втратила не менше 4 БТР і, щонайменше, один Leopard 2A4.

CNN, своєю чергою, писав, що в ході тих боїв Україна втратила 16 БМП Bradley. Як зазначив військовий аналітик Якуб Яновський з Oryx, 16 знищених і пошкоджених БМП Bradley становлять 15% від загальної кількості (109) переданих ЗСУ американських машин.

Крім того, втрати зазнала і 37-а бригада ЗСУ під час прориву оборони РФ на Донецькому напрямку, в ході якого було звільнено чотири населених пункти. Тоді військові скаржилися, що французькі легкі танки їм доводилося пристроювати ззаду колон через свою вразливість перед ворожим артилерійським вогнем.

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