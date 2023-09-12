Українські війська наразі витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Цієї доби українські оборонці здійснили вдалий штурм російських позицій, в результаті якого досягли часткового успіху в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. ЗСУ наразі витісняють противника та закріплюються.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Бахмутському напрямку українські війська успішно стримують росіян в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Крім того, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області, а на Мар’їнському - понад 10 атак районі Мар’їнки.

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Водночас, на Шахтарському напрямку всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті українськими оборонцями, як й російські атаки на Запорізькому напрямку - в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

За даними Генштабу, росіяни продовжують гатити по мирним населеним пунктам вздовж лінії фронту. За добу авіаційних, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали десятки сіл та селищ.

Крім того, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а також вести наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Зокрема, у Генштабі уточнили, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Українські війська наразі витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Війна в Україні - росіяни змінюють тактику

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині росіяни наразі зосередилися на пошуках слабких місць в обороні ЗСУ. Відтак, ворог переключив свої зусилля на район Новоселівки.

Водночас, українські бійці продовжують наступ під Бахмутом та мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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