Українські бійці продовжують наступ під Бахмутом та мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російські загарбники намагаються знайти слабке місце в українській обороні на в Луганській області. Ворог переключив свої зусилля на район Новоселівки, на східному напрямку дуже динамічна ситуація.

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників. Так, за минулу добу там відбулося 24 боєзіткнення з ворогом. Водночас, окупанти понад 1200 разів гатили по українських позиціях.

Він розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку українським оборонцям за добу вдалося ліквідувати 63 окупантів, п'ять вантажівок, позашляховик, міномет та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж-3".

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"Також противник не полишає своїх намірів прорвати оборони, знайти слабке місце (в українській обороні - УНІАН), проте безуспішно. Зокрема, зараз він переключився на Новоселівський напрямок", - повідомив військовий в ефірі телемарафону.

Там за минулу добу противник застосовував артилерію 117 разів. Також росіяни активно використовували танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння, а також армійську та тактичну авіацію.

"Однак, завдяки ретельно спланованим діям оборони, інженерним укріпленням та мінно-вибуховим загородженням противник як риба об лід б’ється об нашу оборону, несучи великі втрати та відходячи назад", - наголосив Євлаш.

Водночас, росіяни продовжують контратакувати українські війська на північному фланзі поблизу Бахмута, намагаючись відбити втрачені позиції, але безуспішно. На південному напрямку поблизу Бахмута ЗСУ продовжують наступальну операцію. Зокрема, воїни мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там українські захисники відбивають позиції та змушують росіян відступити.

За добу на Бахмутському напрямку росіяни майже 600 разів гатили по українських позиціях з артилерії, а також здійснили два авіаудари. Українські ж військові знищили 220 загарбників та різні типи військової техніку росіян, зокрема танки, артилерійські системи, безпілотники, станцію спостереження "Муром-М", автомобілі, бронетехніку та три польових склади з боєприпасами.

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За даними Міноборони, російські загарбники з глибини Росії стягують резерви для недопущення прориву українських сил на лінії фронту. Росіяни також збільшили інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних БпЛА "Shahed".

Водночас, на Донеччині українським військовим вдалося знищити ворожу базу безпілотників у тимчасово окупованому селищі Луганське. Йдеться про пункт базування екіпажів дронів Zala і "Ланцет".

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