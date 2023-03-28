Деякы уражены важливі цілі окупантів у Генштабі не називають.

Сили оборони України уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів, склад пального та місця скупчення російських загарбників.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів", - йдеться у зведенні.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів", - йдеться у зведенні.

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Росії станом на 27 березня попередньо складають 171 160 осіб.

Також РФ втратила в Україні: 3595 танків, 6953 бойових броньованих машин, 2638 артилерійських систем, 523 РСЗВ, 277 засобів ППО, 305 літаків і 291 вертольотів.

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