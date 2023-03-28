Сили оборони України уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів, склад пального та місця скупчення російських загарбників.
Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів", - йдеться у зведенні.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів", - йдеться у зведенні.
Втрати Росії в Україні: актуальні дані
За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Росії станом на 27 березня попередньо складають 171 160 осіб.
Також РФ втратила в Україні: 3595 танків, 6953 бойових броньованих машин, 2638 артилерійських систем, 523 РСЗВ, 277 засобів ППО, 305 літаків і 291 вертольотів.