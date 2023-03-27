Знищено десятки одиниць техніки.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 610 російських окупантів. Разом з цим вони спалили десятки одиниць ворожої техніки, включаючи артилерійські системи і бойові броньовані машини.

Свіжими даними про втрати Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ в новому звіті. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 27 березня

особового складу — близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано;

танків — 3595 (+0);

бойових броньованих машин — 6953 (+6);

артилерійських систем — 2638 (+7);

РСЗВ — 523 (+1);

засобів ППО — 277 (+0);

літаків — 305 (+0);

гвинтокрилів — 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2216 (+8);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 5493 (+7);

спеціальної техніки — 285 (+3).

Ворожі втрати в Україні: актуальна інформація

Основні зусилля рашисти зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу ВСУ відбили понад 60 атак противника.

Відео дня

Вчора, 26 березня, прикордонники знищили лігво "вагнерівців" у Бахмуті. Завдяки аеророзвідці вони вирахували місце зосередження найманців, а потім застосували міномети.

Того ж дня стало відомо про ліквідацію одного з провідних російських офіцерів — Дмитра Лисицького. Він був причетний до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, ЗСУ "утилізують" ПВК "Вагнера". Ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин більше не може компенсувати величезні втрати за рахунок вербування зеків.

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