Збройні сили України за минулу добу ліквідували 610 російських окупантів. Разом з цим вони спалили десятки одиниць ворожої техніки, включаючи артилерійські системи і бойові броньовані машини.
Свіжими даними про втрати Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ в новому звіті. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 27 березня
- особового складу — близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано;
- танків — 3595 (+0);
- бойових броньованих машин — 6953 (+6);
- артилерійських систем — 2638 (+7);
- РСЗВ — 523 (+1);
- засобів ППО — 277 (+0);
- літаків — 305 (+0);
- гвинтокрилів — 291 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2216 (+8);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5493 (+7);
- спеціальної техніки — 285 (+3).
Ворожі втрати в Україні: актуальна інформація
Основні зусилля рашисти зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу ВСУ відбили понад 60 атак противника.
Вчора, 26 березня, прикордонники знищили лігво "вагнерівців" у Бахмуті. Завдяки аеророзвідці вони вирахували місце зосередження найманців, а потім застосували міномети.
Того ж дня стало відомо про ліквідацію одного з провідних російських офіцерів — Дмитра Лисицького. Він був причетний до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році.
На думку військового експерта Олександра Коваленка, ЗСУ "утилізують" ПВК "Вагнера". Ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин більше не може компенсувати величезні втрати за рахунок вербування зеків.