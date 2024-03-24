Водночас авіація Сил оборони результативно відпрацювала по районах зосередження живої сили противника.

Українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.

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Війна в Україні - ситуація на фронті зараз

Минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Окупанти раптово припинили штурми на одному з напрямків.

За словами експертів, російські окупаційні війська можуть планувати великий наступ на літо 2024 року. Ворог збирає для цього угруповання у понад 100 тисяч окупантів, проте ця кількість не допоможе противнику досягти планів.

Водночас американські аналітики не бачать ознак підготовки окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова.

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