Подібна наступальна операція була б дуже амбітним проектом.

Американські аналітики не бачать ознак підготовки окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова.

Як повідомляється у звіті ISW, росіяни виділили мінімальні сили для захисту своїх міжнародних кордонів, але цих сил недостатньо для операції в Україні. Таким чином в Інституті вивчення війни прокоментували сподівання офіційних осіб в РФ, що збільшення військ дозволить оточити Харків.

За цією версією, мобілізовані під час весняного призовного та "некомпетентні" резервісти начебто будуть відправлені на південний кордон Росії для виконання допоміжних функцій або у ролі прикордонних військ, щоб більш досвідчених військових направити до українського міста. Зокрема, джерела у путінській адміністрації повідомило виданню "Верстка", що для цього РФ потрібно 300 тисяч солдат. Нібито росіяни сподіваються захопити Харків. не перетворюючи його на "другий Маріуполь".

Відео дня

В ISW зазначили, що подібна наступальна операція була б дуже амбітним проектом. Це змусило б окупантів довго пересуватись відкритою місцевістю, що не робилось з початку вторгнення.

За словами аналітиків, зараз загарбники наступають вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб вийти до річки Оскіл у Харківській області. Але навіть у разі успіху, перспективи просування росіян у Харківську область зі східного берега водойми є такими ж складними, як і перспективи просування вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не складнішими.

"Російські війська виділили відносно мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, і цих сил буде недостатньо для операції з оточення Харкова. Озвучений план мобілізації 300 тисяч нових військовослужбовців, може дозволити російським військам вивільнити відносно боєздатні частини вздовж лінії фронту в Україні для операції з оточення міста. Однак це відбудеться шляхом наступальних операцій на тих ділянках фронту, які російське військове командування вважає пріоритетними протягом більш ніж півторарічної кампанії в Україні", - вказують експерти у своєму звіті.

Раніше в ISW розглядали ймовірність того, що росіян можуть піти на операції вздовж кордоні з Харківщиною, щоб відтягнути та скувати ЗСУ. Це могло б стати спробою Кремля відреагувати на заклики ультранаціоналістів відтіснити наші війська від кордону з Бєлгородською областю, щоб відвернути увагу українців від російської наступальної операції вздовж осі Харків - Луганщина.

Атаки РФ на Харків

Вчора УНІАН з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що Міноборони РФ хоче набрати у війська 300 тис. чоловік для наступу на Харків і його оточення. Осаджувати найбільше місто на сході України - Харків - відправлять тих, хто зараз "прикриває" кордони від обстрілів ЗСУ під Бєлгородом і Курськом.

При цьому військовий оглядач Олександр Коваленко заявляв, що у російської армії недостатньо особового складу і бойової техніки для захоплення Харкова або навіть Сум.

"Для таких міст як Суми і Харків РОВ (російським окупаційним військам - УНІАН) необхідно зосередити на цих напрямках щонайменше 400-500 тис. тіл, із завданням хоча б оточення міста і абсолютно окремою фазою, з окремими ресурсами для міських боїв", - пояснює Коваленко.

Вас також можуть зацікавити новини: