Росіяни намагалися просунутися на кількох ключових ділянках фронту за підтримки авіації.

Минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Окупанти раптово припинили штурми на одному з напрямків.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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За словами експертів, російські окупаційні війська можуть планувати великий наступ на літо 2024 року. Ворог збирає для цього угруповання у понад 100 тисяч окупантів, проте ця кількість не допоможе противнику досягти планів.

Водночас американські аналітики не бачать ознак підготовки окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова.

Наступальний потенціал Російської Федерації на деяких ділянках фронту в Україні вичерпано. Наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ЗСУ почали будувати оборонні укріплення.

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