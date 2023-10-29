Плани загарбників зруйнувала скоординована робота української артилерії.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників на фронті. Сухопутні війська показали відео, як воїни-артилеристи розбили колону росіян, що намагалися прорвати оборону на Донеччині.

Ролик з'явився у Телеграм-каналі Сухопутних військ. На кадрах видно, як російська техніка суне у бік українських позицій біля населеного пункту Красногорівка. Втім, на шляху загарбників стали снаряди української артилерії.

На відео показана робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Війна в Україні - що треба знати

РФ з початку повномасштабного вторгнення зазнала величезних втрат на українській землі. Так, станом на 29 жовтня 2023 року загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 299 тис. 80 (+660 за минулу добу) осіб.

27 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ продовжує намагатися захопити увесь український Донбас. Український лідер підкреслив, що окупанти вже кілька разів намагалися оточити Авдіївку, але отримували "по зубах" й зазнавали болісних втрат.

На Таврійському напрямку наші захисники за добу знищили близько 500 російських військових та 25 одиниць техніки ворога, поповнили обмінний фонд 13 окупантами.

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