Також українські оборонці зменшили кількість техніки ворога протягом одної доби на 25 одиниць.

На Таврійському напрямку наші захисники за добу знищили близько 500 російських військових та 25 одиниць техніки ворога, поповнили обмінний фонд 13 окупантами.

Про це повідомив Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку щодо ситуації протягом минулої доби.

"Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон. Знищено 25 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

За добу на таврійському напрямку ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 759 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1217 вогневих завдань по позиціях сил ворога.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначають у пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось, що упродовж минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень по лінії протистояння.

Зазначалось, що найбільше ворожих атак наші захисники й захисниці відбили на Мар’їнському та Авдіївському напрямках.

Росіяни вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів на різних напрямках фронту, але зазнають провалів.

27 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ продовжує намагатися захопити увесь український Донбас. Український лідер підкреслив, що окупанти вже кілька разів намагалися оточити Авдіївку, але отримували "по зубах" й зазнавали болісних втрат.

Варто зазначити, що РФ з початку повномасштабного вторгнення зазнала величезних втрат на українській землі. Так, станом на 29 жовтня 2023 року загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 299 тис. 80 (+660 за минулу добу) осіб.

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