Топ-кадирівець з великою ймовірністю відправився у морг.

Пізно ввечері 10 грудня українські воїни вдарили по базі "Привал мисливця" у Мелітополі. Там своє лігво влаштували кадирівці. Серед "двохсотих" з великою ймовірністю опинився "смотрящий" за регіоном від Рамзана Кадирова.

Як повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь", спочатку з'явилася інформація, що у "Привалі мисливця" під час ударів свій день народження святкував колаборант Євген Балицький. Згодом з'ясувалося, що гауляйтер влаштував святкування у Криму.

Ймовірно, по базі відпрацювали HIMARS. Розпочалася масштабна пожежа, під завалами опинилися окупанти. Росіяни відразу заявили, що у закладі нібито відпочивали цивільні, але удари сталися під час комендантської години.

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Як з'ясувало місцеве видання, у "Привалі мисливця" облаштувалися розквартировані кадирівці. Вбитих і поранених окупантів було настільки багато, що колони з "швидких" не встигали забрати та відвезти всіх. Про масштаби втрат загарбників може свідчити вже той факт, що "швидкі" на місце події вони викликали з усього міста, навіть із найвіддаленіших околиць. Постраждалих везли одразу до Криму, бо у лікарнях Мелітополя вже немає місця.

Видання констатує, що у гарних умовах бази "Привал мисливця" жили не рядові кадирівці, а вище командування.

"Достеменно відомо, що на базі відпочинку "Привал мисливця" жили російські окупанти. Там і відпочивали, розважалися, їли в ресторані і розслаблялися в сауні. Очевидно, що рядових солдатів жити в таких розкішних умовах ніхто не поселив би, а це означає, що за підсумками нічного удару можна розраховувати на безповоротні втрати серед "верхівки" окупаційних підрозділів у Мелітополі. За попередньою інформацією, найбільші втрати внаслідок удару по "Привалу мисливця" зазнали розквартовані в Мелітополі кадировці. Повідомляється, що з великою ймовірністю міг бути ліквідований їхній ватажок, "смотрящий" по регіону від Кадирова Мурад Саїдов", - зазначає видання.

Нічні удари по Мелітополю - що відомо

Пізно ввечері 10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що "швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не лише зі східної, де пожежа, а і з південної сторони. Тоді подробиць ударів не було.

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